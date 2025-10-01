Son Mühür/ Merve Turan - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), toplumla bilimi buluşturan “Bilim Kafe Sohbetleri”nin ikinci buluşmasında çocuk sağlığı konusuna odaklandı. DEÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Ulusoy’un “Okul Çağı Çocuklarında Sık Görülen Enfeksiyonlar” başlıklı sunumu yoğun ilgi gördü ve etkinlik verimli tartışmalarla tamamlandı.

Bilim Kafe’ye yoğun ilgi

30 Eylül 2025’te Eylül Bilim Kafe’de gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerden velilere kadar geniş bir kesimin ilgisini çekti. Katılımcılar, akademisyenlerle doğrudan etkileşim kurma imkânı bulurken, bilimin toplumla buluşmasına da tanıklık etti. Bu yaklaşım, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 2025 yılının başında kurduğu Bilim İletişimi Ofisiprojesiyle uyumlu bir adım oldu. Türkiye genelinde üniversiteleri toplumsal projelere yönlendiren Ofis, 81 ilde 150’den fazla üniversitenin katılımıyla gerçekleşen “Bilim Kafe” buluşmalarıyla bilimin görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Çocuk sağlığına bilimsel bakış

Etkinliğin konuğu Doç. Dr. Emel Ulusoy, çocuklarda sık görülen solunum yolu enfeksiyonlarını, bağışıklığın korunması için alınabilecek önlemleri ve pratik tedbirleri sade bir dille aktardı. Sunum sırasında yoğun soru alan Ulusoy, bilimsel çalışmalarında da alt solunum yolu enfeksiyonlarının çocuklarda en yaygın sağlık sorunları arasında yer aldığını, tanı ve takip süreçlerinde biyobelirteçlerin ve klinik bulguların kritik önem taşıdığını vurguladı.

Canlı tartışmalar, interaktif ortam

Sunumun ardından düzenlenen soru-cevap bölümünde katılımcılar, hem kendi deneyimlerini paylaştı hem de uzman görüşlerinden faydalandı. Bilimsel bilgilerin günlük yaşamla ilişkilendirilerek sade bir dille aktarılması, etkinliğin interaktif ve canlı bir atmosferde ilerlemesini sağladı.

Bilim yolculuğu devam edecek

DEÜ yetkilileri, “Bilim Kafe Sohbetleri”nin YÖK’ün bilim iletişimi vizyonuyla uyumlu olduğunu belirterek, farklı konularla etkinliklerin süreceğini açıkladı.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, etkinliği değerlendirerek şunları söyledi: “Bilim Kafe Sohbetleri, bilimin yalnızca laboratuvarlarda değil, hayatın merkezinde de var olduğunu göstermesi açısından değerli bir girişimdir. Üniversitemiz, bilgi ve deneyimini toplumla paylaşmayı kararlılıkla sürdürecektir.”