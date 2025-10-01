Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZELMAN’da 8 bin işçiyi ilgilendiren banka promosyon ihalesinde kriz çıktı. 3 yıllık dönem için en yüksek teklif, 52 bin 500 TL ile Türkiye İş Bankası’ndan geldi. Ancak Genel-İş Sendikası temsilcileri bu rakamı yetersiz buldu.

“EMEKLİYE 25 BİN, MEMURA 96 BİN VERİLİYOR”

Genel-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal, teklifin beklentilerin çok altında kaldığını belirterek, “Emeklilere 25-27 bin TL verilirken, 8 bin kişinin çalıştığı köklü bir kuruma 52 bin TL teklif etmek komedi. Memurlar için 96 bin 500 TL verilmişken, bu adaletsizliği kabul etmiyoruz” dedi.

“KÖKLÜ KURUMA BU RAKAM YAKIŞMAZ”

Genel-İş İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Serap Yılmaz da teklife tepki göstererek, “İZELMAN işçileri doğumdan ölüme kadar İzmir halkına hizmet ediyor. Böylesine köklü bir kuruma bu rakamı layık görmek kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

SENDİKADAN YENİDEN İHALE TALEBİ

Sendika, resmi itiraz başvurusu yaparak ihalenin iptal edilmesini ve yeniden düzenlenmesini isteyecek. İşçiler ise gözlerini yeni görüşmelere çevirdi.