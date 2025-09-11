Son Mühür- Ünlü şarkıcı Derya Uluğ’un uzun süredir aşk yaşadığı müzisyen sevgilisi Asil Gök, geçirdiği ameliyat sonrası sağlık durumuna ilişkin açıklama yapmıştı. Sosyal medyada paylaşılan mesajlarla hayranlarının ve dostlarının merakını gidermişti.

Derya Uluğ’dan ilk açıklama

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, dün yaptığı paylaşımda sevgilisinin sağlık durumuna dair bilgi vermişti. Uluğ, “Asil’in ameliyatı başarılı geçti. Şu an dinleniyor. Arayan, mesaj atan ve merak eden herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullanmıştı.

Bu mesaj sonrası sevenleri rahat bir nefes alırken, gözler Asil Gök’ün yapacağı açıklamaya çevrilmişti.

Asil Gök: “Ufak tefek ağrılar olsa da her şey yolunda”

Ameliyatın ardından sessizliğini bozan Asil Gök, sağlığına dair ilk kez konuştu. Gök, yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirdi:

“Dostlarım, merak eden herkese teşekkür ederim. Geçirdiğim ameliyatım başarılı geçti, şu an iyileşme sürecindeyim. Ufak tefek ağrılar olsa da her şey yolunda. Güzel dileklerinizi hissediyorum, iyi ki varsınız.”

Hayranlardan destek mesajları

Hem Uluğ’un hem de Gök’ün açıklamalarının ardından sosyal medyada destek mesajları yağdı. Başarılı bir ameliyat geçiren Asil Gök’ün sağlık durumunun iyi olduğu, sürecin kontrollü şekilde ilerlediği öğrenildi.