Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Örgütü, mahkeme kararı sonucu kongresi iptal edilerek, görevden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında basın açıklaması düzenledi.

Tevfik Türk: Bu karar bizler için yok hükmündedir

İl başkanlık binasında basın açıklamasını okuyan CHP İzmir İl Sekreteri Tevfik Türk, “Kuruluş partisi olan CHP milli mücadeleden doğdu. CHP bugünde Türkiye’nin birinci partisi olarak milli iradenin en büyük temsilcisi konumundadır. 19 Mart darbesi ve devam eden operasyonlarda bu gerçekliğin karşısında etkisiz ve çaresiz kalmıştır. CHP olarak bir kez daha tekrarlıyoruz, İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik’tir. Mahkemenin aldığı karar bizler için yok hükmündedir. Bu kararı tanımıyoruz.

Büyük bir gururla üstlendiğimiz sorumluluğun farkındayız. Bugün operasyonlarla yol arkadaşlarımızı hapse atanlar gaflet içindedirler. 4 Ağustos günü tutuklanan Şenol Aslanoğlu ve Tunç Soyer hala hukuksuz bir şekilde cezaevinde bulunmaktalar. Yol arkadaşlarımızın hem hukuk önünde hem vicdanen aklanacaklarını hatırlatmak isteriz. Partimiz Türkiye tarihinin ayakta kalan yegane tanığıdır. Siyasal ömrünü tüketmiş milletin gözünden düşmüş küçük bir çıkar grubu 19 Mart darbesiyle milletin iradesine ipotek koymak istiyorlar.” diye konuştu.

“Ülkemizin gelecek güzel günlerini hep birlikte kuracağız”

Son olarak, Türkiye’de on milyonlarca insanın CHP’nin iradesine sahip çıktığını vurgulayan CHP’li Tevfik Türk“Darbeciler CHP’nin iktidar yürüyüşünü durdurmak istiyor. Milletimiz ise partimiz ile birlikte. Cumhurbaşkanı adayımızı, belediye başkanımızı hapsetmek CHP’nin kararlığını ve milletin iradesini zayıflatmıyor. Her zaman dimdik ayakta olan CHP bugünde ayaktadır. 10 milyonlar Türkiye’nin dört bir yanında iradesine sahip çıkmaktadır. Değişim talebi sokaklara meydanlara sığmıyor. Kurucu iradenin temsilcisi olan CHP bugün yine tarihsel sorumluluğunu yerine getiriyor.

CHP olarak Türkiye’nin 81 ilinde tüm mahallelerinde ve köylerinde adım atmadık kapı bırakmıyoruz. Türkiye ittifakı ruhuyla her toplumsal kesimden yurttaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bir yıl boyunca katılımcı bir süreçle götürdüğümüz parti programımızı tamamlıyoruz. Devrimci bir vizyonu birlikte oluşturuyoruz. Şimdi CHP zamanıdır. Her alanda adaleti tesis etme zamanıdır. Milletimizin özlemini çektiği refaha kavuşturma zamanıdır. Buradan milletimize verdiğimiz sözü tekrarlıyoruz; ülkemizin gelecek güzel günlerini hep birlikte kuracağız.” ifadelerini kullandı.