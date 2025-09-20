Son Mühür- Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Derya Uluğ, sahnelerdeki enerjisi ve güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

“Yansıma”, “Hadi Çal”, “Nefes”, “Kanunlar Gibi”, “Canavar”, “Şansım Olsun” ve “Okyanus” gibi hit şarkılarıyla tanınan ünlü sanatçı, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminin odak noktasında.

Uzun süredir mutlu bir ilişki yaşıyor

Başarılı sanatçı, uzun süredir müzisyen Asil Gök ile birlikteliğini sürdürüyor. Çiftin uyumu ve mutluluğu sık sık hayranları tarafından gündeme getirilirken, Uluğ sahnelerde hem sesi hem de enerjisiyle göz kamaştırıyor.

Sırrını açıkladı

Bir konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uluğ, fit görüntüsünün sırrını paylaştı. Kendine özel bir bakım rutini olmadığını belirten şarkıcı, sözleriyle dikkat çekti:

“Cildime hiç bakmıyorum bir kere. İki ayda bir cilt bakımına gidiyorum. Bence zaten önemli olan dışarıdan bakım değil, içeriden bakım.”

“Tatlı benim hayatımda hiç yok”

Beslenme düzenine dair açıklamalarda bulunan Uluğ, sağlıklı yaşamına dair şu ifadeleri kullandı:

“Sağlıklı beslenmeye gayret ediyorum, bu artık hayatımın düzeni haline geldi. Çok su içiyorum ve tatlı yemiyorum. Tatlı benim hayatımda hiç yok.”