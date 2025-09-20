Son Mühür- Mustafa Sandal ile son dönemin yükselen rap sanatçası Lvbel C5 arasındaki tartışma, beklenmedik bir yorumla farklı bir boyut kazandı. Finans dünyasının tanınan isimlerinden Prof. Dr. Özgür Demirtaş, genç rapçinin Sandal’a yönelttiği eleştirilere sert bir tepki vererek, sosyal medyada gündemi salladı.

Tartışmayı başlatan ‘Miyav Miyav’ espirisi

Olay, Mustafa Sandal’ın Harbiye konserinde sahneden yaptığı esprili sözlerle başlamıştı. “Bir ara düşündüm, ‘Miyav Miyav’ diye bir şarkı yapsam mı? Sonra ‘Sen Mustafa Sandal’sın’ dedim, içime sinmedi” açıklamasıyla Sandal, genç kuşak rapçiler arasında öne çıkan hayvan sesleri temalı şarkılara gönderme yaptı. Özellikle Lvbel C5’in ‘Hav Hav’ parçası, Sandal’ın bu sözleriyle gündeme geldi.

Lvbel C5’ten sert cevap: “Eskiler turşu oldu”

Mustafa Sandal’ın esprisine yanıt gecikmedi. Lvbel C5, bir televizyon programında Sandal’a yönelik sert ifadeler kullandı: “Sen kime ne anlatıyorsun? Bana laf atıyorsun. Ben cevap verince sanki ben saldırmışım gibi gösteriliyorsun. Sadece konuşuyoruz” dedi.

Rapçi sözlerini daha da ileri taşıyarak pop müziğin eski dönemlerini hedef aldı: “Onların devri kapandı. Onun ‘Arabası Var’ gibi şarkılar yapıyorlar” şeklinde konuştu. Sosyal medyada en çok dikkat çeken cümlesi ise, “Eskiler turşu oldu” benzetmesi oldu. Bu sözler, iki sanatçının takipçileri arasında tartışmaları alevlendimişti.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan şaşırtan yorum

Tartışmanın en çok konuşulan kısmı ise finans uzmanı ve akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın sosyal medya üzerinden yaptığı yorum oldu. Lvbel C5’in sözlerine kayıtsız kalmayan Demirtaş, rapçi için şunları söyledi: “Kırmızı ışıkta arabamın önüne atlayıp camları elindeki pis süngerle siliyor, sonrasında dilenecek izlenimi veriyor.”