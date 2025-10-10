Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla çok sayıda ünlü ismi kapsayan geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İrem Derici, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Deren Talu, Derin Talu, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Ziynet Sali, Metin Akdülger, Ceren Moray, Dilan Polat ve Engin Polat gibi isimler hakkında işlem yapıldı.

Evlerinden alındılar, ifade verdiler

Geçtiğimiz çarşamba sabahı evlerinden alınan ünlü isimler, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürülerek ifadeleri alındı. İfade işlemlerinin ardından kan, idrar ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu ve Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen isimler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Derin Talu sessizliğini bozdu

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, yaşananların ardından herhangi bir basın açıklaması yapmadı. Ancak sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Talu, lüks bir markaya ait bilekliğini paylaştıktan sonra, bir magazin sayfasının “aksesuarın sahte olduğu” yönündeki iddiasına tepki gösterdi.

885 Bin liralık bileklik polemiği

885 bin TL değerinde olduğu öne sürülen bileklik hakkında “fake” iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Talu, iddialara doğrudan yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

“Fake? Modelini hiç mi görmedin aşko?”

“Fake’lerin yanında diğerlerinin ucuzluğu göze batar.”

“Benim bilekliği pahalı bulup çakmasını alacağım bir dünyada yaşadığımızı düşünmen komikmiş.”

Derin Talu’nun yanıtları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar Talu’yu “iddialara gereğinden fazla tepki vermekle” eleştirdi.

