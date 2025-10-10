Yalova’nın Çınarcık ilçesinde ünlü sanatçı Gül Tut, bilinen sahne adıyla “Güllü”, 26 Eylül 2025 tarihinde yaşamını yitirdi. Olay, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 5. katındaki kapalı terasta gerçekleşti. Güllü, o sırada kızı ve arkadaşıyla birlikte bulunduğu sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Başka DNA izine rastlanmadı

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa Adli Tıp Biyoloji İhtisas Dairesi’nden rapor talep etti.

Hazırlanan raporda, Güllü’den otopsi sırasında alınan biyolojik örneklerde başka bir kişiye ait DNA izine rastlanmadığı belirtildi. Özellikle tırnaklarından alınan örneklerde herhangi bir yabancı DNA bulunmaması, olay öncesinde fiziki bir çatışma veya boğuşma yaşanmadığına işaret ediyor.

Aile avukatından açıklama

Güllü’nün ailesinin avukatı Rahmi Çelik, raporla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Biyoloji İhtisas Dairesi’nin hazırladığı rapor neticesinde, Güllü Hanım’ın otopsi sırasında alınan örneklerinde başka bir DNA profiline rastlanmamıştır. Dosyaya gelen tüm raporlar değerlendirildiğinde, kısa süre içinde olayın gerçek boyutu ortaya çıkacaktır.