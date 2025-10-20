Son Mühür- Deniz Seki, hayatına dair içsel değerlendirmelerde bulunarak, “Şu anki Deniz okyanus gibi. Doldu doldu taştı. Büyüdükçe küçüldüm” dedi. 55 yaşında olmasına rağmen kendini 25 yaşında hissettiğini söyleyen sanatçı, “Güçlü bir kadınım, kendimle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“Doyamadım” şarkısını sevgilime değil babama yazdım

Sanatçının duygusal itiraflarından biri de ünlü “Doyamadım” şarkısına dair oldu. Seki, “Bu şarkıyı sevgilime değil, rahmetli babacığıma ağlaya ağlaya yazdım” sözleriyle şarkının ardındaki anlamı paylaştı.

“Hayatım film değil, tiyatro olsun”

Hayatı film olsa kendisini kimin canlandırmasını istediği sorusuna ise Seki, “Hayatım film değil tiyatro olsun. Beni Serenay Sarıkaya veya Deniz Çakır oynasın” yanıtını verdi.

“Gözlerimle flört ederim”

Deniz Seki, dış görünümü ve ilişkiler hakkındaki düşüncelerini de samimi şekilde dile getirdi:

“Botoks yaptırdım ama estetiğim yok. Çok bonkör bir kadınım. Kendimi Sabancı’nın kızından daha zenginim gibi hissediyorum.”

Kendini hak ettiği yerde görmediğini belirten sanatçı, “Hak ettiğim yerde değilim, daha güzel yerlerde olmalıyım” dedi. Aşk hayatına dair konuşurken ise, “Deniz Seki’nin kalbi bu saatten sonra zor fethedilir. Gözlerimle flört ederim” sözleriyle dikkat çekti.

5 yıllık ilişki sona erdi

Deniz Seki, geçtiğimiz günlerde 5 yıllık sevgilisi İrfan Özçelik’ten ayrıldığını açıklamıştı. Özel hayatına dair konuşan Seki, “Özel hayatımdan haberim yok. Ben yalnızım, küslük makamını geçtik artık. Uzun yıllardır hayatımda olan insanla görüşmüyoruz. Görüşmeme sebebimiz de ne bilmiyorum” ifadelerini kullanmıştı.