Son Mühür- 22 yaşındaki Derin Talu, modacı Raşit Bağzıbağlı’nın YouTube programına katılarak kıyafet seçiminde yaşadığı sıkıntıları paylaştı. Ergenlik döneminde push-up sütyenlere ilgi duyduğunu belirten Talu, artık hiçbir kıyafetin üzerine tam oturmadığını dile getirdi.

Talu, “Ergenliğimde göğüslerim daha büyük görünsün diye push-up sütyen takmak isterdim. Ama şu an hiçbir sütyen alamıyorum, hiçbir kıyafet üzerime olmuyor ya da iyi durmuyor. Small olmuyor, medium belki ama onda da rahat edemiyorum. Sütyen de yok” dedi.

Sosyal medyada gündem oldu

Programdaki sözlerinin ardından aynı konuyu kişisel hesabında da gündeme getiren Talu, alışverişte kalıp sorunlarının kendisini zorladığını vurguladı. Açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Birçok kullanıcı Talu’nun sözlerini samimi bulurken, bazı takipçileri ise durumu alaycı bir dille eleştirdi. “Dert dediğin böyle olur” şeklindeki yorumlarla genç ismin açıklamalarını abartılı bulanlar da oldu.

Daha önce de cesur açıklamalarıyla konuşulmuştu

Derin Talu, daha önce de sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlar ve yorumlarla gündeme gelmişti. Bu son açıklamalarıyla da magazin dünyasında tartışma yaratan genç isim, beden algısı ve giyim kalıpları üzerine söyledikleriyle dikkat çekti.