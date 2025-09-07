Son Mühür/Begüm Mol- Ahmet Kural, 2023 yılının temmuz ayında dört yıllık birlikteliğini evlilikle taçlandırarak avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum’da dünyaevine girmişti.

İlk çocukları Kemal’i 2024’te karşıladılar

Ünlü çift, 2024 yılının nisan ayında ilk oğulları Kemal’in doğumuyla anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Hamilelik haberini geçtiğimiz mayısta duyurdular

Geçtiğimiz mayıs ayında, Çağla Gizem Kural’ın ikinci kez hamile olduğu ve çiftin bir erkek bebek beklediği haberi kamuoyuna yansımıştı.

Ahmet Kural’dan duygusal paylaşım

Kural çifti, Demir ismini verdikleri oğullarına kavuştu. Mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaşan Ahmet Kural, şu ifadeleri kullandı:



“Biz artık dört kişilik bir aileyiz. Kemal’imizin kardeşi, canım oğlumuz Demir, hoş geldin.”