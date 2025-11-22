Son Mühür / Beste Temel - Eski milli futbolcu şimdilerin ise teknik direktörü Arda Turan, amca olma heyecanı yaşıyor. Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan ile 2022 yılında evlenen Katre Turan, anne olmaya hazırlanıyor.

'Yeni başlangıçlara' diyerek duyurmuştu

Geçtiğimiz aylarda Katre Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurarak, 'yeni başlangıçlara' notunu düştü. Çiftin bu haberi yakın çevresinde de mutlulukla paylaşılmıştı.

Çok sayıda davetli katıldı

Genç çift, bebeklerine kavuşma heyecanı yaşarken Katre Turan dikkat çekici bir bebek partisi düzenledi. Katre Turan’ın bebek partisine çok sayıda kişi katıldı.

“3 yaşına kadar bende gerisine karışmam”

Partiye katılamayan Ala Toker’in yorumu ise gülümsemelere neden oldu. Toker, Katre Turan’ın bebek partisindeki bir fotoğrafını paylaşarak, “Yine teyze oluyorum, biliyorsunuz ben mükemmel bir teyzeyim. Çocuk üç yaşına kadar bende, gerisine karışmam” yazdı. Toker’in bu yorumu büyük beğeni aldı.