Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Foça’da son haftalarda etkili olan sağanaklar sonrası oluşan tıkanmalar ve altyapı hasarları nedeniyle geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Yıl boyunca dereleri kışa hazırlamak için düzenli olarak temizlik yapan ekipler, 23 ekim ve 11 kasım tarihlerindeki rekor yağışların ardından ilçe genelindeki dere yataklarında acil müdahalede bulundu.

Dağlık alanlardan sel ile sürüklenip gelen tomruklar, ağaç parçaları ve iri kaya blokları hızla temizlenerek taşkın riski azaltılmaya çalışıldı. Bu süreçte dere yataklarından yaklaşık 6 bin ton malzeme çıkarıldı.

Şiddetli yağışların ardından onarım ihtiyacı tespit edildi

Saha incelemelerinde bazı dere duvarlarında hasar oluştuğu belirlendi. Üst havzalardan taşınan yoğun malzeme ve ağaç parçalarının ise bazı dere üzeri yol geçiş menfezlerinde kesit daralmasına neden olduğu tespit edildi. İZSU, Foça Belediyesi ile birlikte hasarlı dere duvarlarının onarılması ve menfezlerin genişletilmesi için çalışmalara başladı. Ali Stair Caddesi’ndeki tarihi köprünün yanına ilave bir geçiş yapısı yapılması planlanırken, Mersinaki Caddesi’nin Karayolları Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda kalan bölümünde menfezlerin yenilenmesi için teknik süreç başlatıldı.

Ocak–Eylül döneminde 4 bin 310 ton malzeme çıkarıldı

İZSU ekipleri, ocak–eylül 2025 döneminde Foça genelinde toplam 23 bin 100 metre uzunluğundaki dere güzergâhında temizlik yaparak 4 bin 310 ton rüsubat malzemesini dere yataklarından çıkardı. Bu çalışmalarla dere kesitleri genişletildi, su akış kapasitesi artırıldı ve taşkın riski azaltıldı.

Aşırı yağışların etkili olduğu günlerde ise 8 iş makinesi, 6 kamyon, 3 kombine kanal temizleme aracı, 3 kuka, 3 kanal ekibi ve 3 su ekibi hızla sahaya intikal etti. Yapılan çalışmalarda Foça’da bin 850 ton, Bağarası’nda 550 ton, Yeni Foça’da 3 bin 450 ton olmak üzere toplam 5 bin 850 ton malzeme dere yataklarından çıkarıldı.

Rekor yağışlar taşkına yol açtı

Foça, 23 ekim 2025’te metrekareye düşen 154,6 kilogram yağışla son yılların en yüksek değerlerinden biriyle karşılaştı. Aynı dönemde bölgede yaşanan orman yangınları nedeniyle üst havzalarda biriken tomruk ve ağaç parçaları, sağanakla birlikte hızla dere yataklarına sürüklendi.

11 kasım’da kısa sürede metrekareye düşen 57 kilogramlık yağışla bu malzemeler yeniden dere yataklarına taşındı. Yeni Foça merkezindeki derenin denize açıldığı noktada, Ali Stair Caddesi’ndeki tarihi köprü çıkışında biriken tomruk ve ağaç parçaları kısmi tıkanmaya yol açarak taşkına neden oldu.

Ekipler hızla müdahale etti ve su akışını engelleyen tüm birikintiler temizlendi. Ardından güzergâh boyunca risk oluşturabilecek tüm malzeme kaldırıldı.