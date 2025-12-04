İzmir'de, halk sağlığını koruma hedefiyle hayati bir adım atıldı. Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN işbirliğiyle Türk mühendisler tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) şok cihazları, kentteki 20 farklı stratejik bölgeye konumlandırıldı. Bu cihazlar, acil durum ekipleri olay yerine ulaşana kadar geçen kritik dakikalarda hayat kurtarma misyonunu üstlenecek.

Hayat kurtaran cihazların konumları belirlendi

İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, Konak Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde yeni nesil şok cihazları hakkında detaylı bilgi verdi. Kul, cihazların özellikle ani kalp durmaları gibi acil vakalarda sağlık ekipleri gelene kadar geçen sürede hastanın hayatta kalma şansını artırmayı amaçladığını belirtti. Cihazların konuşlandırıldığı 20 bölge, meydanlar, metro istasyonları, vapur iskeleleri, otobüs aktarma merkezleri ve büyük çarşılar gibi insan yoğunluğunun en üst düzeyde olduğu noktalar arasından titizlikle seçildi.

Her dakika hayati önem taşıyor

İl Sağlık Müdürü Kul, acil sağlık hizmetlerinin olay yerine ulaşma süresine ilişkin önemli verileri paylaştı. 112 acil ekiplerinin vakalara ulaşım süresinin ortalama 6 ila 8 dakika arasında değiştiğini ifade eden Kul, bu sürenin ani kalp durmalarında ne kadar kritik olduğunu vurguladı. Kul'un açıklamasına göre, müdahalede gecikilen her dakika, hastanın hayatta kalma ihtimalini yüzde 7 ila 10 arasında düşürmektedir. Bu nedenle halka açık yerlerde hızlı müdahale imkânı sağlamanın hayati bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

OED nasıl kullanılacak? Eğitimli vatandaşlar devrede

Ayhan Kul, cihazların kullanım sürecini de açıklayarak, temel ilk yardım eğitimi almış vatandaşların devreye girmesi gerektiğini belirtti. Kul, "Hasta yere düştüğünde, ilk yardım eğitimi almış vatandaşlarımız durumu analiz edecek. Hastanın kalp sorunundan mı yoksa başka bir nedenden mi düştüğünü belirleyecekler. Kalp durması tespit edildikten sonra cihaz kullanılacak. Cihazın üzerinde gerekli kullanım talimatları mevcuttur ve uygulama birebir bu bilgilere göre yapılacaktır," açıklamasını yaptı.

Kul ayrıca, beş yıl önce ilk yardım yönetmeliğine eklenen OED eğitimleri sayesinde bugüne kadar yaklaşık 70 bin İzmirliye sertifikalı temel ilk yardım ve OED kullanım eğitimi verdiklerini de sözlerine ekledi.

Türkçe sesli komut sistemiyle güvenli müdahale

Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan bu cihazlar, sadece 16 saatlik sertifikalı temel ilk yardım eğitimi ve OED kullanım eğitimi alan kişilerce kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Cihazlar, sahip oldukları Türkçe sesli komut sistemi sayesinde kullanıcıya adım adım rehberlik ediyor. OED, hastanın kalp ritmini hızla analiz ediyor ve müdahale için şok gerekip gerekmediğine otomatik olarak karar veriyor. Bu sistem, ambulans ekibi olay yerine ulaşıncaya kadar geçen sürede kalbe elektriksel şoku vererek hastanın hayata tutunmasını sağlamada kritik bir rol oynamaktadır.