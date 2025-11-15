Son Mühür/ Beste Temel - 14 kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Ege Diyabetliler Derneği Başkanı Gamze Bakkallar ve Başkan Yardımcısı Gül Öndöl’ü ağırlayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, belediye kafelerinde diyabet hastalarına yönelik menüler oluşturulacağını duyurdu.

Diyabetin geniş kitleleri etkileyen önemli bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Başkan Eşki, gelecek yıl Bornova Belediyesi’nin işlettiği tüm kafeleri hem fiziksel altyapı hem de mutfak ekipmanları açısından yenileyeceklerini söyledi. Eşki, “Beslenme uzmanlarının önerileri doğrultusunda menüler hazırlanacak. Bazı kafeler çölyak hastalarına uygun hale getirilecek. Tüm kafelerimizde diyabet dostu menüler sunmayı hedefliyoruz. Kent Market’lerde de diyabet dostu ürünler için özel bir alan açmayı planlıyoruz” dedi.

QR kod ile besin değerlerine erişim

Ege Diyabetliler Derneği iş birliğiyle yürütülecek çalışma kapsamında, menülerde yer alacak QR kodlar sayesinde müşteriler yiyecek ve içeceklerin karbonhidrat, şeker ve kalori değerlerine kolayca ulaşabilecek. Bu uygulamanın hem bilinçli beslenmeye hem de sağlıklı yaşam farkındalığına katkı sağlaması hedefleniyor.

“Sağlıklı toplum için yerel yönetimlerin rolü büyük”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yerel yönetimlerin sadece altyapı yatırımlarıyla değil, halk sağlığıyla da doğrudan sorumluluk taşıdığını belirterek şunları söyledi: “Sağlıklı bireyler sağlıklı toplumun temelidir. Bornova’da herkes için yaşam kalitesini artıran projeler üretmeye devam edeceğiz. Her vatandaşın sağlıklı, bilinçli ve mutlu bir yaşam sürmesi en büyük hedefimiz.” Eşki, diyabete duyarlı menü uygulamasının önümüzdeki dönemde Bornova genelindeki tüm belediye işletmelerinde hayata geçirileceğini de açıkladı.

Dernekten teşekkür

Ege Diyabetliler Derneği Başkanı Gamze Bakkallar, Bornova Belediyesi’nin diyabet farkındalığına yönelik hassasiyetinin örnek nitelik taşıdığını söyledi. Bakkallar, “Toplumsal bilincin artırılması ve diyabetlilerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi adına gösterdiği duyarlılık için Başkan Eşki’ye teşekkür ediyoruz. Bu yaklaşımın diğer yerel yönetimlere de örnek olmasını diliyoruz” dedi.