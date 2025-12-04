Son Mühür- İzmir’in Selçuk ilçesinde gece yarısı yaşanan trajik olay, ilçeyi yasa boğdu. Ferahli Parkı’nda görev yapan park bekçisi, sabaha karşı park içinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Yapılan kontrollerde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde acı tablo

DNZ'nin haberine göre; ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ferahli Parkı’nın sakin atmosferi, gece yarısı yaşanan bu olayla bir anda hareketlendi. Sağlık ekipleri, bir vatandaşın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kimliği tespit edildi, Hüseyin Adsız

Yapılan incelemelerde yaşamına son veren kişinin Hüseyin Adsız olduğu belirlendi. Adsız’ın, Selçuk’un tanınmış ailelerinden birine mensup olduğu öğrenildi. Haberin duyulmasının ardından ilçe halkı büyük üzüntü yaşadı.

İntihar sebebi araştırılıyor

Olayın ardından bölge güvenlik çemberine alındı. Polis ekipleri, gencin ölümüne ilişkin detaylı bir çalışma başlattı. Emniyet güçleri, intiharın nedenine dair tüm ihtimalleri değerlendirerek kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.

İlçe yasa boğuldu

Genç yaşta gelen acı haber, Selçuk’ta derin bir üzüntüye yol açtı. Ailenin ve yakın çevrenin büyük şok yaşadığı belirtilirken, soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.