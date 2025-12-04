Son Mühür/ Osman Günden - Kemalpaşa Dere Mesire Alanı Yunus Emre Salonu’nda gerçekleştirilen “3 Aralık Engelsiz Birliktelik” programı; Kemalpaşa Belediyesi, Mola Evi, Metis Spor Kulübü ve Ferzent Bulum Anadolu Lisesi Erasmus Grubu iş birliğiyle düzenlendi. Programda, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama katılımını güçlendirmeye yönelik vals, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterileri sahnelendi.

Etkinlik kapsamında Ferzent Bulum Anadolu Lisesi ile Metis Spor Kulübü tarafından yürütülen, Kemalpaşa Belediyesi Mola Evi’nin paydaşı olduğu iki Erasmus+ projesi de katılımcılara tanıtıldı. Programa Kaymakam Musa Sarı, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, belediye meclis üyeleri, bürokratlar, öğrenciler ve veliler katıldı.

Duygu dolu anlar yaşandı

Lise öğrencileri ile Mola Evi’nden hizmet alan özel gereksinimli bireylerin birlikte sahnelediği vals gösterisi izleyicilerden tam not aldı. Mola Evi Müzik Grubu’nun koro performansı da salonda duygu dolu anlara sahne oldu. Program, ailelerin hazırladığı halk oyunları gösterisi, ikramlar ve el emeği ürünlerin sergilendiği alanın gezilmesiyle tamamlandı.

Kaymakam Sarı: Farkındalık ve dayanışma vurgusu

Programda konuşan Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, 3 Aralık’ın empati ve dayanışmayı güçlendiren önemli bir gün olduğuna dikkat çekti. Sarı, özel gereksinimli bireylerin yaşamını kolaylaştırmanın ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı. İlçede yapılması planlanan tam donanımlı Özel Eğitim Okulu ile Özel Eğitim Anaokulu projelerine de değinen Sarı, bu yatırımların Kemalpaşa’ya kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti. Sarı, empati, anlayış ve desteğin önemine dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Türkmen: Engelsiz bir Kemalpaşa hedefi

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen ise 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama eşit katılımı açısından önemli bir farkındalık günü olduğunu ifade etti. Başkan Türkmen, Mola Evi’nin yalnızca bir bakım alanı olmadığını; dayanışma, üretim ve sosyalleşmeyi güçlendiren bir merkez olduğunu vurguladı. Engelsiz bir Kemalpaşa hedefiyle çalışmaların yıl boyunca sürdürüldüğünü belirten Türkmen, programda emeği geçen kurumlara, öğretmenlere, ailelere ve sahne alan bireylere teşekkür etti.