Son Mühür- İzmir’de su sorunu yılın son ayında da etkisini sürdürüyor. İZSU’nun açıkladığı planlı ve arıza kaynaklı kesinti programına göre, birçok ilçede saatler süren su kesintileri yaşanacak.

Gece saatlerinde geniş kesinti: 23.00–05.00 arası Bölge-1 etkilenecek

İZSU tarafından duyurulan planlı kesinti kapsamında bugün saat 23.00 ile 05.00 arasında “Bölge-1” olarak adlandırılan geniş bir alanda su verilemeyecek. Kesintiden etkilenecek mahalleler şu şekilde sıralandı:

Karşıyaka’da; Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı, Yamanlar ve Zübeyde Hanım mahalleleri.

Çiğli’de; Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent ve Yeni mahalleleri.

Bayraklı’da; 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu ve Yamanlar mahalleleri.

Menemen’de; 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulukent, Ulus, Yahşelli, Yeşilpınar ve Zeytinlik mahalleleri.

Bornova’da; Atatürk, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa (kısmen), Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam ve Yıldırım Beyazıt mahalleleri.

Gaziemir’de; Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil ve Zafer mahalleleri.

Menderes’te ise Görece, Ata, Hürriyet ve Cumhuriyet mahallelerinin kesintiden etkileneceği bildirildi.

Gün içinde arıza kaynaklı kesintiler

Planlı kesintilere ek olarak, bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle farklı ilçelerde gün boyunca su kesintileri yaşanacağı duyuruldu.

Bornova’nın Atatürk, İnönü ve Kızılay mahallelerinde 04.12.2025 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi öngörülüyor. Kesintinin, İnönü Mahallesi 737 Sokak içinde meydana gelen branşman arızası nedeniyle, bölge vanasının kapatılmasından kaynaklandığı belirtildi.

Buca’nın Dicle ve Ufuk mahallelerinde ise saat 09.30 ile 13.30 arasında yaklaşık 4 saatlik bir kesinti yaşanacak. Bölgeyi besleyen ana boruda meydana gelen arıza nedeniyle su verilemeyeceği, Çamlık Mahallesi’nin bir kısmının da bu kesintiden etkileneceği ifade edildi.

Kiraz ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde 08.50–12.30 saatleri arasında yaklaşık 4 saat sürecek kesintinin, ana boru arızasından kaynaklandığı aktarıldı. Yeni Mahalle’nin de bu durumdan etkileneceği bildirildi.

Konak’ta Mehmet Akif, Saygı, Ulubatlı ve 26 Ağustos mahallelerinde 10.00–12.00 saatleri arasında yaklaşık 2 saatlik kesinti uygulanacak. Arızanın 2681 Sokak No:17 civarında meydana gelen ana boru sorunu nedeniyle oluştuğu kaydedildi.

Yine Konak ilçesinde Ferahlı, İsmet Paşa ve Levent mahallelerinde 09.30 ile 13.31 arasında yaklaşık 4 saat sürecek bir başka kesinti daha yaşanacak. Bu kesintinin nedeni de ana boruda meydana gelen arıza olarak açıklandı.

Narlıdere’nin Çatalkaya, Huzur ve Narlı mahallelerinde ise pompa arızası nedeniyle saat 10.50 ile 11.30 arasında yaklaşık 1 saat boyunca su verilemeyecek.

Ödemiş’te, Anafartalar, Atatürk ve Zafer mahallelerinde 09.10–13.10 saatleri arasında 4 saatlik kesinti yaşanması bekleniyor. Şehit Şükrü Uzun Sokak’ta meydana gelen ana boru arızasının bu mahalleleri etkileyeceği bildirildi.

Tire’nin Duatepe Mahallesi’nde saat 02.26 ile 09.02 arasında yaklaşık 7 saat süren bir kesinti uygulanacağı açıklandı. Kesintinin ana boru arızasından kaynaklandığı belirtildi.

Urla’da ise Kalabak ve Yenice mahallelerinde 09.30–12.00 saatleri arasında yaklaşık 2 saatlik su kesintisi yaşanacak. Yetkililer, özellikle belirtilen mahallelerin yüksek kesimlerinin etkileneceğine dikkat çekti.

Vatandaşlara uyarı

İZSU, kesintilerin belirtilen saatlerde uygulanacağını, çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun yeniden verileceğini duyurdu. Vatandaşların tedbir alması ve su kullanımını planlı şekilde yapması istendi.