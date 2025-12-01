Derbi heyecanı, hakem atamalarıyla daha da yükseldi. Fenerbahçe ve Galatasaray, puan tablosunda yakın konumda yer alırken, bu maçın sonucu sezonun gidişatını belirleyecek. VAR hakemi Şansalan, Süper Lig'de deneyimli bir isim olarak kritik pozisyonlarda tarafsız kararlarıyla biliniyor. Atama, taraftarlar arasında da tartışma yarattı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak

Derbi maçı, 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'in en çekişmeli karşılaşmalarından biri olan bu mücadele, beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe ev sahibi avantajını kullanmaya çalışırken, Galatasaray deplasman karnesiyle iddiasını sürdürecek.

Maç öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe, son haftalardaki formunu derbiye taşımak için rotasyon yaptı. Galatasaray ise eksiklerini gidererek tam kadro sahaya çıkmayı planlıyor. Stadyumda yoğun güvenlik önlemleri alınacak ve biletler tükendi. Bu derbi, ligin dönüm noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

VAR hakemi Ali Şansalan kimdir

Ali Şansalan, Süper Lig'de VAR odasında görev yapan deneyimli hakemlerden biri. 1985 doğumlu Şansalan, hakemlik kariyerine 2000'lerde başladı ve FIFA kokartı taşıyor. Süper Lig'de 150'nin üzerinde maç yönetti, VAR olarak 50'den fazla derbi ve kritik mücadelede yer aldı.

Şansalan, hızlı karar verme yeteneğiyle tanınıyor. Geçmiş maçlarda tartışmalı pozisyonlarda tutarlı yaklaşımları dikkat çekti. MHK, onu derbinin hassasiyetine uygun gördüğü için seçti. Şansalan, saha içi hakemlerle koordinasyonunda başarılı bir profil çiziyor.

Derbi hakem atamalarının önemi

Derbi hakem atamaları, Süper Lig'de her zaman yoğun ilgi görür. MHK, tarafsızlık ve deneyim kriterlerini göz önünde bulundurarak karar veriyor. VAR hakemi Şansalan'ın seçimi, maçın adil geçmesini sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor. Taraftarlar, bu atamayı sosyal medyada tartıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray, hakem kararlarının geçmiş derbilerde yarattığı etkileri hatırlıyor. Şansalan'ın rolü, pozisyon incelemelerinde belirleyici olacak. MHK, atamaları şeffaf bir süreçle duyuruyor. Bu derbi, ligin heyecanını zirveye taşıyacak.