Maç sonrası konuşan Palut, yenilginin sorumluluğunu üstlendi. "Bizim için, Rizespor’a verdiğimiz emek bugün sonlanacak" diyerek ayrılığını duyurdu. Kulüp yönetimi, bu değişikliği resmi olarak teyit etti ve taraftarlar arasında karışık tepkiler oluştu.

İlhan Palut kimdir

İlhan Palut, 1978 doğumlu bir teknik adam olarak Türk futbolunda deneyimli bir isim. Oyunculuk kariyerini Adanaspor ve Altay gibi kulüplerde geçirdi. Teknik direktörlüğe 2014'te Adana Demirspor'la adım attı. Gaziantep FK ve Ankaragücü'nde başarılı dönemler yaşadı.

Palut, 2022'de Çaykur Rizespor'un başına geçti. Karadeniz ekibini Süper Lig'de tutma mücadelesinde yer aldı. Hücum odaklı futbol felsefesiyle tanınıyor. Milli takım deneyiminin yanı sıra, genç yetenekleri kazandırma konusunda etkili oldu. Rizespor'daki dönemi, istikrarsız sonuçlarla sona erdi.

Çaykur Rizespor'un son durumu ve istifa nedenleri

Rizespor, son maçında Kayserispor deplasmanında 1-0 yenildi ve ligde alt sıralara demir attı. Sezon başından beri savunma zaafları ve gol bulma sıkıntısı, takımı zorladı. Palut'un istifası, bu yenilginin hemen arkasından geldi.

Kulüp, kötü gidişatı durdurmak için değişikliği zorunlu gördü. Palut, maç sonrası basın toplantısında sorumluluğu kabul etti. Taraftarlar, sosyal medyada hem teşekkür mesajları paylaştı hem de yeni hoca beklentisini dile getirdi. Rizespor, ligde toparlanma peşinde koşuyor.

Yeni teknik direktör kim olacak

Çaykur Rizespor yönetimi, yeni teknik direktör için yerli bir isim arıyor. Kulüp kaynakları, bu yönde çalışmaların başladığını ve önümüzdeki günlerde resmi duyurunun yapılacağını belirtti. Adaylar arasında deneyimli Süper Lig hocaları yer alıyor.

Değişiklik, takımı motive etmek amacıyla planlandı. Rizespor, yeni hocayla rotasyon ve taktik revizyonu hedefliyor. Taraftarlar, hızlı bir atamayı umut ediyor. Kulüp, ligdeki konumunu güçlendirmek için acil adımlar atıyor. Bu ayrılık, sezonun dönüm noktalarından biri olarak kaydediliyor.

Rizespor'un ligdeki geleceği

Rizespor, Palut'un ayrılığı sonrası kadro planlamasını gözden geçiriyor. Savunma hattı ve hücum organizasyonu, yeni teknik ekibin önceliği olacak. Kulüp, transfer penceresinde takviye yapmayı düşünüyor.

Taraftar desteği, bu süreçte kritik rol oynuyor. Rizespor, iç saha maçlarında toparlanma sinyali verdi. Yeni hoca, takımı orta sıralara taşıma baskısı altında. Ligdeki rekabet, bu değişikliğin etkisini belirleyecek. Kulüp, istikrar arayışını sürdürüyor.