Son Mühür - Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Chobani Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Mücadele öncesi son idmanını tamamlayan sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde kampa girdi.
Maçta Osimhen'i tutacak
Son taktik çalışmasında Domenico Tedesco, Victor Osimhen tehdidine karşı planını oyuncularıyla paylaştı. İtalyan teknik direktör, Milan Skriniar’ı Osimhen’i durdurmakla görevlendirirken, Oosterwolde’nin ise geriye kaçışlarını engellemesi talimatını verdi.
Muhtemel 11'ler belli oldu
Fenerbahçe: Ederson, Samedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, Jhon Duran
Galatasaray: Uğurcan, Davinson Sanchez, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Lemina, İlkay, Sane, Barış, Osimhen
Son durum
Süper Lig’de 13 haftalık bölümde 32 puan toplayan Galatasaray, derbi öncesi lider konumda yer alıyor. 31 puanlı Fenerbahçe ise ligde ikinci sırada bulunuyor.