Son Mühür - LaLiga'nın 14. haftasında Girona, kendi sahasında Real Madrid'i konuk etti. Municipal de Montilivi Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım, Azzedine Ounahi'nin 45. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

Real Madrid'in 44. dakikada kaydettiği gol ofsayt nedeniyle sayılmadı. Arda Güler ise ilk yarıda sahada görev yaptı; milli futbolcu 45 dakikada 25 kez topla buluştu ve %90 pas isabeti sağladı.

Beraberlikle yetindi

İkinci yarıda Arda Güler oyundan çıkarken yerine Eduardo Camavinga dahil oldu. 67. dakikada Kylian Mbappe’nin penaltı golüyle skor 1-1’e geldi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca her iki takım da birer puanla yetindi.

Barcelona liderliğe yükseldi