Son Mühür - LaLiga'nın 14. haftasında Girona, kendi sahasında Real Madrid'i konuk etti. Municipal de Montilivi Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım, Azzedine Ounahi'nin 45. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.
Güler'den yüzde 90 pas isabeti
Real Madrid'in 44. dakikada kaydettiği gol ofsayt nedeniyle sayılmadı. Arda Güler ise ilk yarıda sahada görev yaptı; milli futbolcu 45 dakikada 25 kez topla buluştu ve %90 pas isabeti sağladı.
Beraberlikle yetindi
İkinci yarıda Arda Güler oyundan çıkarken yerine Eduardo Camavinga dahil oldu. 67. dakikada Kylian Mbappe’nin penaltı golüyle skor 1-1’e geldi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca her iki takım da birer puanla yetindi.
Barcelona liderliğe yükseldi
Bu beraberlikle ligde art arda üçüncü kez puan kaybeden Real Madrid, puanını 33’e çıkardı ve liderliği Barcelona’ya kaptırdı. Girona ise 12 puanla mevcut sıralamasını korudu.