Son Mühür - Dün oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde, Kazımcan Karataş’ın yüzüne çakmak atan Fenerbahçe taraftarı gözaltına alındı. M.G. adlı taraftara, “6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu’na Muhalefet” gerekçesiyle yasal işlem uygulandı.

Okan Buruk ve Galatasaray'dan tepki

27. dakikada Leroy Sané’nin attığı golün ardından Galatasaraylı oyuncular sevinç yaşarken, Fenerbahçe tribünlerinden atılan bir yabancı madde Kazımcan Karataş’ın yüzüne isabet etti. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, derbi sonrası yaptığı açıklamada, "Allah'a şükür Kazımcan'ın gözü kör olmadan, 2-3 oyuncumun ayağı kırılmadan buradan ayrılıyoruz. Buna da şükretmek gerekiyor" diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Öte yandan, Kazımcan’ın durumu hakkında Galatasaray’ın sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Genç sol bekin fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, “Yüzündeki yara, alnımızın akıdır!” ifadeleri kullanıldı.