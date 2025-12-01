Son Mühür- İstanbul güne sağanak yağışla başladı. Ancak MGM, derbi öncesi olumlu bir hava raporu paylaştı. Chobani Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşma sırasında bölgede yağış beklenmiyor.

Kadıköy’de sıcaklık 9–11 derece arasında olacak

Meteorolojik verilere göre maç saatinde Kadıköy’de hava sıcaklığının 9 ila 11 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgârın da akşam saatlerinde belirgin şekilde zayıflayarak 4–5 km/s seviyesine ineceği belirtildi.

Taraftarlara "sıkı giyinin" uyarısı

Yağış beklenmese de havanın soğuk ve kuru olacağı ifade edildi. Stadyuma gitmeyi planlayan taraftarlara üşümemeleri için sıkı giyinmeleri tavsiye edildi. Rüzgârın tribünlerde zaman zaman hissedilebilir seviyede olabileceğine dikkat çekiliyor.

Derbi öncesi puan durumu

Süper Lig’de geride kalan 13 hafta sonunda Galatasaray 32 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Fenerbahçe ise 31 puanla ikinci sırada yer alıyor ve derbi, zirve yarışındaki kritik önemini koruyor.