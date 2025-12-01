Son Mühür - Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sabah gazetesine verdiği röportaja gelen tepkilerin ardından avukatı Celal Çelik, Halk TV yazarı İsmail Saymaz’a “canlı yayın” davetinde bulunarak şunları söylemişti:

"İsmail Bey, eğer yurt dışında yaşayan patronunuzu ikna eder biraz da cesaret gösterebilirseniz; Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sizinle Halk Tv’de bire bir canlı yayın yapmaya hazır. Bakalım medya ne kadar tarafsız? Hadi bitirelim şu işi! Hodri Meydan! Alın size fırsat”

Nefes yazarı Aytunç Erkin, eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun canlı yayın çağrısını köşesine taşıdı. Erkin’in yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

"Kılıçdaroğlu’na mesaj attım ve “Canlı yayın isteği sizin mi?” sorusunu yönelttim. Kemal Bey yanıtladı:

Aytunç Bey… Yapılan bütün yalan haberleri ve kara propagandalarını, kendi kanallarında ve en güvendikleri gazetecilerinden İsmail Bey ile konuşmak isterim. Herkes görsün ve anlasın gerçekleri… Ama ben böyle bir cesareti gösterebileceklerini sanmıyorum. Saygılarımla…

CHP’yi 13 yıl yönetmiş ve cumhurbaşkanı adayı olmuş bir isim CHP’ye yakın bir kanala çıksın ve soruları yanıtlasın. Belki de bu canlı yayın yeni bir dönemi beraberinde getirir ve herkes derdini anlatabilir."