Son Mühür - Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, bugün saat 20.00’de karşı karşıya gelecek. Lig lideri Galatasaray 32 puana sahipken, namağlup Fenerbahçe ise 31 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Sakat oyuncular

Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesi kadro dışı olanlar dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlıklarını atlatan ancak maç eksiği olan Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski’nin durumu maç saatinde netleşecek; her iki oyuncunun da ilk 11’de başlaması beklenmiyor. Sarı-kırmızılı ekipte ise 6 futbolcu derbide forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu sahada olamayacak, Ismail Jakobs’un durumu ise maç saatinde belli olacak. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai ile bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da derbide yer alamayacak. Galatasaray’da sakatlıktan dönen üç önemli futbolcu derbiye yetişti: Kasık fıtığı operasyonu nedeniyle son 4 maçı kaçıran Yunus Akgün, sol arka adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama yaşayan Victor Osimhen ile diz ağrısı nedeniyle önceki maçta forma giyemeyen Mario Lemina takımla çalışmalara başladı.

Hangi takım üstün?

Fenerbahçe ile Galatasaray, tarihindeki 404. randevuda karşı karşıya gelecek. "Papazın Çayırı" olarak bilinen sahada 17 Ocak 1909’da yapılan ve Galatasaray’ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetler ve atılan goller açısından Fenerbahçe üstünlüğe sahip. Sarı-lacivertliler geride kalan 403 maçın 149’unu kazanırken, sarı-kırmızılı ekip 130 galibiyet aldı. 124 maç ise eşitlikle sonuçlandı. Yasin Kol düdük çalacak Chobani Stadyumu’nda bugün saat 20.00’de başlayacak derbide hakem Yasin Kol görev yapacak. Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Muhtemel 11'ler belli oldu Fenerbahçe: Ederson, Samedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, Jhon Duran Galatasaray: Uğurcan, Davinson Sanchez, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Lemina, İlkay, Sane, Barış, Osimhen