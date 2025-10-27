Hatay’ın Yayladağı ilçesinde, deprem sonrası konteynerde yaşamını sürdüren bir aileye ait evde çıkan yangın, trajik bir sonla sonuçlandı. Dumandan etkilenen anne ile bebeği hastaneye kaldırılırken, 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yangın kısa sürede büyüdü

Çayır Mahallesi’ndeki konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede tüm konteyneri saran alevler paniğe yol açtı. Evde bulunan anne, çocuğunu kucağına alarak kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.

Acil müdahale ve hastaneye sevk

Olayın bildirilmesi üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Dumandan etkilenen anne ve bebeği sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Küçük Mehmet Can hayatını kaybetti

Tedavi altına alınan 1 yaşındaki Mehmet Can Saraç, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Annenin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Cenaze defnedildi, soruşturma başlatıldı

Mehmet Can Saraç’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Çayır Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.