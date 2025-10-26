Elazığ'ın Palu ilçesinde Beyhan Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla Murat Nehri'in ortasında mahsur kalan aile ekipler tarafından son anda kurtarıldı. Aile ekipler gelene kadar su içerisinde birbirine tutunarak hayatta kaldı.

Beyhan Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla Murat Nehri'nde ani su yükselmesi yaşandı

Olay, Palu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Beyhan Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla Murat Nehri'nde ani su yükselmesi yaşandı. Bu sırada nehir kenarında piknik yapan 4 kişilik aile bir anda suların içerisinde kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerin AFAD, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekipleri, bot yardımıyla mahsur kalan 4 kişiye ulaştı

Aile ise birbirine sarılarak su içerisine hayatta kalmaya çalıştı. Yüksek akıntıya rağmen kurtarma ekipleri, bot yardımıyla mahsur kalan 4 kişiye ulaştı. Yapılan titiz çalışma sonucunda vatandaşlar güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldı. Ambulansta ilk kontrolleri yapılan aile, ardında Palu ilçe devlet hastanesine götürüldü.