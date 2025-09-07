Son Mühür- Afganistan'da meydana gelen depremde 2.200'den fazla kişinin hayatını kaybetmesi ve on binlerce kişinin evsiz kalmasından yaklaşık bir hafta sonra, ABD acil yardım yetkisi vermek için ilk adımı atmadı.

Bu konuda herhangi bir adım atılacağına dair işaret de şu ana kadar gelmedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü yayınladığı X mesajında ​​Afganistan'a "içten taziyelerini" iletti ancak yardım için harekete geçmedi.



Taziyelerini iletmekle yetindi...



ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Pazar günü meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından Perşembe ve Cuma günleri meydana gelen güçlü artçı sarsıntıların ardından ABD'nin Afganistan'a acil yardım sağlayıp sağlamayacağı sorulduğunda , "Şu anda duyuracağımız başka bir şey yok." demişti.



Trump yardımların Taliban'a gitmesinden korkuyor...



Trump yönetimi, Nisan ayında Afganistan'a yaptığı toplam 562 milyon dolarlık yardımın neredeyse tamamını, ABD'li bir gözlemci kuruluşunun, ABD fonları alan insani yardım kuruluşlarının Taliban'a 10,9 milyon dolar vergi, ücret ve harç ödediğini belirten raporuna atıfta bulunarak sonlandırmıştı.

BM, İngiltere, Güney Kore, Avustralya, Hindistan, Pakistan, İran, Türkiye ve diğer ülkelerden para, mal ve hizmet bağışları geldiğini söylemiş ve Afganistan'da "Çok daha fazlasına ihtiyaç var." açıklamasında bulunmuştu.

