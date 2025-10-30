Son Mühür- AK Parti Urla Meclis Üyesi Ümit Arslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Arslan, devlet töreninin ardından CHP’nin ayrı bir kutlama gerçekleştirmesini eleştirerek, “Cumhuriyet kimsenin tapulu malı değil” dedi.

“CUMHURİYET ÜZERİNDEN ŞOV YAPILAMAZ”

Arslan açıklamasında, CHP’nin kendi törenini ayrı çelenk, ayrı marş ve ayrı gösteri ile düzenlemesini ele alarak, “Bu ne? Cumhuriyet’e sahip çıkmak mı, yoksa Cumhuriyet üzerinden şov yapmak mı?” ifadelerini kullandı.

CUMHURİYET, PARTİLERE AİT DEĞİL

Urla’da yaşanan bu kutlama ayrışmasını eleştiren Arslan, Atatürk’ün emaneti Cumhuriyet’in bir siyasi partinin malı olmadığını vurguladı:

“Cumhuriyet, rozetle taşınmaz. Atatürk’ün emaneti bir partinin değil, milletindir. 29 Ekim’de bile ayrışma üreten anlayış, o mirası anlamamıştır.”

“CUMHURİYET HEPİMİZİN”

AK Parti’li meclis üyesi, Cumhuriyet’in sevilmesinin ötesinde sahiplenmeye kalkışmanın yakışmadığını belirterek, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Cumhuriyet hepimizindir. Ve kimse, o mirası siyasi vitrinine süs yapamaz.”