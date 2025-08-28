Son Mühür- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aldığı kararlarını uygulayan Mesleki Hizmetler Genel müdürlüğü yapı malzemeleri üreticilerine karşı 81 ilde kendisine verilen denetleme görevine büyük bir özveri ile devam ediyor. Bu sene içerisinde tam olarak 14 bin adet denetim gerçekleştirildiği açıklandı.

Türkiye’nin deprem geçmişi ve geleceği

Ülkemiz çok fazla aktif fay hattından oluşuyor. Dördüncü jeolojik zamanda oluştuğu için Türkiye’nin fayları hala çok hareketli. Tarihe baktığımızda Cumhuriyet Tarihi, Osmanlı Tarihi ve Roma Tarihi’nde bile çok büyük ve yıkıcı depremlerin yaşandığına kayıtlarda şahit oluyoruz. Cumhuriyet Tarihi’ne Erzincan Depremi ile başlayan Kuzey Anadolu hattının kırılması maalesef 17 Ağustos 1999’da kendisini Marmara bölgesinde göstermişti. Kuzey Anadolu fay hattı gibi aktif fay hatlarına ev sahipliği yapan Türkiye’nin depreme hazır olmaktan başka bir şansı yok.

Gerçekleştirilen denetimler ve cezaların önemi neyi gösteriyor?

Bir sene içerisinde gerçekleştirilen denetimler ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ekipleri yapmış olduğu 14 bin adet denetimden sonra üretim standartlarına aykırı üretim gerçekleştiren firmalara yönelik 54 milyon TL idari para cezası uyguladığını açıkladı.

Denetim ve cezalar deprem hazırlığı ve farkındalığı için önemli

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler devletin bu konuda hassas ve tedbirli olduğunu gözler önüne seriyor. Denetim ve cezalarla birlikte depreme hazırlık ve farkındalığın artırılması hedefleniyor. Türkiye bir deprem ülkesi ve gerekli önlemler sağlanarak bu gerçeklikle yaşaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetimlerine devam ediyor.