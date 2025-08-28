Son Mühür- Üç yıldır devam eden ilişkilerini sürdüren oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı yollarını ayırdı. Ayrılığa, iddialara göre “evlilik krizi” ve Sabancı ailesinin onay vermemesi neden oldu.

Sosyal medyadan ilk işaret

Hande Erçel, ayrılık haberlerini doğrular nitelikte bir adım atarak Instagram hesabından Hakan Sabancı’ya ait tüm fotoğrafları kaldırdı. Çiftin, evlilik konusundaki fikir ayrılıkları nedeniyle ilişkilerini noktaladığı öne sürülüyor.

“Evlilik Krizi” iddiası

Erçel’in uzun süredir nikâh masasına oturmak istediği, Hakan Sabancı’nın da bu fikre sıcak baktığı ancak ailenin onayı alınamayınca krizin büyüdüğü belirtiliyor. İddialara göre Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı, bu evliliğe karşı çıktı.

Arzu Sabancı’nın paylaşımı dikkat çekti

Ayrılık sonrası Arzu Sabancı, sosyal medya hesabında “Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır” ifadelerini kullandı. Bu paylaşımın, ilişkisinin sona ermesinden dolayı kendisine tepki gösteren oğlu Hakan Sabancı’ya yönelik olduğu konuşuluyor.

Tepkiler üzerine yurt dışına gitti

Arzu Sabancı’nın, Hande Erçel’i ailesine uygun görmediği iddiaları sosyal medyada geniş yankı buldu. “Kötü anne” yorumlarının hedefi olan Sabancı, küçük oğlu Kerim Sabancı ile birlikte Türkiye’den ayrılarak yurt dışına gitti.