Son Mühür - Depreme dayanıklılık testleri sonucunda yıkımı gerçekleştirilen Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yenisi için çalışmalar başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen proje, modern donanımı, sosyal alanları ve kapsamlı sağlık hizmetleriyle yaşlı bireylerin yaşam kalitesini yükseltecek.

5 yıldızlı otel konforunda hizmet

Yeni huzurevinde sağlık hizmetleri kapsamında doktor, hemşire, fizyoterapist, psikolog ve psikiyatrist görev yapacak. Ayrıca müşahade alanı, geçici muhafaza odası, dinlenme alanları ve yaşlı bakım üniteleri yer alacak. Sosyal yaşamı destekleyecek şekilde açık ve kapalı spor alanları, dinlenme salonları, kuaför, berber, çamaşırhane ve açık aktivite alanları da tesis bünyesinde bulunacak.

“Yaşlılarımızın huzuru için çalışıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’ndan İnşaat Mühendisi Hüseyin Erdem Yenice, huzurevinin üç ana bloktan oluşacağını belirtti. Yenice, “Yapı; iki bodrum, zemin ve iki normal kat olmak üzere toplam beş kattan oluşacak. Binanın taban oturumu bin 900 metrekare, toplam inşaat alanı ise 8 bin 130 metrekare olacak. Peyzaj alanında misafirlerimizin gezebileceği avlu da yer alacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın yaş almış vatandaşlarımıza verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Başkan Aras: “Bu proje bir bina değil, sevgiyle örülmüş bir yuva”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin yalnızca fiziksel bir yapı değil, aynı zamanda “insana dokunan bir sosyal yatırım” olduğunu vurguladı. Aras, “Büyüklerimiz bu kentin hafızası, yol gösteren çınarlarıdır. Onların daha iyi koşullarda yaşam sürmesi için bu projeyi başlattık. Yeni huzurevimiz, sevgiyle, saygıyla ve güvenle örülmüş bir yuva olacak. Büyüklerimizin yüzünde bir tebessüm görmek bizim için en büyük mutluluk” ifadelerini kullandı.

Muğla’nın sosyal vizyonuna yeni bir halka

Tamamlandığında bölgenin en kapsamlı yaşlı bakım merkezlerinden biri olacak tesis, Muğla’nın sosyal belediyecilik anlayışına yeni bir değer katacak. Modern yaşam alanları, sağlık destek hizmetleri ve sosyal donatılarıyla huzurevi, yaşlı bireylerin güvenli, huzurlu ve onurlu bir yaşam sürdürebileceği bir merkez haline gelecek.