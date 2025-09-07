Deprem anında, Manisa Atatürk Spor Kompleksi’nde bulunan güreşçiler panikle binayı boşalttı.

Güreşçiler Panikle Tahliye Oldu

Saat 12:35'te gerçekleşen sarsıntı anında, Manisa Atatürk Spor Kompleksi Misafirhanesi’nde konaklayan güreşçiler, sarsıntıyı hisseder hissetmez hızla dışarı çıkarak güvenli alana geçti. Depremin yaşandığı sırada, spor kompleksinde bir AFAD Destek AFAD Gönüllüsü Buluşması etkinliği düzenleniyor olması dikkat çekti.

Yaşanan ilginç tesadüfü anlatan sporcular, "Deprem eğitiminin verildiği sırada depreme yakalandık ve kendimizi biraz da olsa şanslı hissettik" sözleriyle olayın ironisini dile getirdi.