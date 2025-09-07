9 Haziran'da geçirdiği elektrik kazası sonrası hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’i anmak amacıyla düzenlenen turnuvaya katılan dört Basketbol Süper Ligi ekibinin genel menajerleri, parkede Zeyrek ailesiyle bir araya gelerek taziyelerini sundu.

Manisa Basket, merhum başkan anısına özel olarak hazırlanan formayı, eşi Nurcan Zeyrek ve çocuklarına hediye etti. Organizasyonun ardından kulüp, "Merhum belediye başkanımız Ferdi Zeyrek’i ailesiyle birlikte minnetle andık. Onun adı, spora ve şehrimize bıraktığı izlerle yaşamaya devam edecek" şeklinde duygusal bir açıklama yaptı.

Turnuvada Alınan Sonuçlar

İki gün süren Ferdi Zeyrek Turnuvası'nda ev sahibi Manisa Basket, oynadığı maçlarda Bursaspor'a 88-63 ve Aliağa Petkimspor'a 75-73'lük skorlarla mağlup oldu. Turnuvanın diğer karşılaşmasında ise Aliağa Petkimspor, Mensinspor'u 82-70 yendi.