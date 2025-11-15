Türkiye’nin en büyük yeniden imar çalışmalarından biri olan deprem bölgesindeki konut projelerinde önemli bir aşamaya gelindi. Afet sonrası başlatılan kalıcı konut inşa sürecinde 350.000’inci konutun anahtar teslimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Törenin, bölgedeki vatandaşlara güvenli ve modern yaşam alanları sunma hedefinin önemli bir göstergesi olarak değerlendirildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, teslim töreninde hem tamamlanan projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunması hem de bölgede yürütülen yeni çalışmalarla ilgili mesajlar vermesi bekleniyor.