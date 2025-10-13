Son Mühür- Gazze’den gelen son bilgilere göre Hamas, İsrail’e ait ilk rehine grubunu serbest bıraktı. İsrail basını, serbest bırakılan kişilerin kimliklerini kamuoyu ile paylaştı.

Serbest bırakılan rehinelerin isimleri açıklandı

İsrail medyasında yer alan haberlere göre Hamas tarafından serbest bırakılan rehinelerin Gali ve Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor ve Guy Gilboa-Dallal olduğu belirtildi.

Rehinelerin ailelerine haber verildiği, ilk grubun güvenli şekilde İsrail tarafına geçtiği bildirildi.

İkinci takas saat 10.00'da gerçekleşecek

Kaynaklar, ikinci rehine grubunun ise yerel saatle 10.00’da, Gazze’nin Han Yunus bölgesinde belirlenen bir noktadan teslim edileceğini öne sürdü.

İsrail’in güvenlik güçlerinin bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldığı, teslim sürecinin uluslararası gözlemciler tarafından da takip edileceği kaydedildi.

Uluslararası kamuoyu süreci yakından izliyor

Rehine takası, bölgede devam eden insani kriz ve çatışmalar nedeniyle dünya kamuoyunun da yakından takip ettiği bir gelişme haline geldi.

