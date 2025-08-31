Samsunspor, Trabzonspor deplasmanına gitmek üzere yola çıkan taraftar grubunun Giresun’da saldırıya uğradığını açıkladı. Olayda bir taraftarın ağır yaralandığı bildirildi.

Kulüpten açıklama

Samsunspor tarafından yapılan ilk açıklamada, bir taraftarın hayatını kaybettiği kaydedilmişti. Ardından kulüp tarafından yapılan açıklamada, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan bilgilere göre yeni bir güncelleme yapıldı. Kulüp, resmi kanallarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Samsunspor’umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyla ilgili olarak daha önce paylaştığımız bilgilendirmeyi düzeltmek isteriz.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan aldığımız bilgiye göre taraftarımızın tedavisi devam etmekte olup, durumunun ciddi ve ağır olduğu öğrenilmiştir.

Kendisine acil şifalar diliyor, ailesine ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."