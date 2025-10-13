Denizli’nin Beyağaç ilçesine bağlı Yeniçeşme Mahallesi’nde üretilen acı aromasıyla tanınan Kayaca biberinde hasat dönemi sona erdi. Doğal yöntemlerle yetiştirilen biber, dekardan yaklaşık bir tona yakın verim sağladı.

Acı sevenlerin tercihi: Kayaca biberi

Denizli’nin Beyağaç ilçesinde, acı sevenlerin kurutmalık ve turşuluk olarak tercih ettiği Kayaca biberinde hasat dönemi tamamlandı. İlçeye bağlı Yeniçeşme Mahallesi’nde üç dönümlük alanda üretim yapan Ziraat Teknikeri Mevlüt Gündoğdu, biberlerin tamamen doğal yöntemlerle yetiştirildiğini belirtti.

Bir dekardan bir tona yakın verim

Kayaca biberinin üretim sürecinin titizlik gerektirdiğini vurgulayan Gündoğdu, şubat ayında ekilen tohumların mart ayında tarlaya dikildiğini, hasadın ise mayıstan ekim başına kadar sürdüğünü söyledi. Gündoğdu, “Bu bölgede ürettiğimiz Kayaca biberinin en büyük özelliği acı olması. Çizmelik, kurutmalık ve turşuluk olarak tercih ediliyor. Sezonda bir dönümden bir tona yakın verim alıyoruz” dedi.

Tamamen doğal üretim

Kimyasal ilaç kullanılmadan üretilen Kayaca biberinde toprak, hayvan gübresiyle zenginleştiriliyor. Biberlerin yanında yabancı otların yetişmemesi için düzenli çapalama yapıldığını anlatan Gündoğdu, ürünün Tavas ve çevre mahallelerde de satışa sunulduğunu ifade etti.

Bölgenin tarımsal değeri

Kayaca biberi, hem yöre halkının gelir kaynağı hem de Denizli’nin yerel tarım markalarından biri haline geldi. Doğal üretim yöntemiyle yetiştirilen bu özel biber, her yıl bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.