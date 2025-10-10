Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, aynı evde yaşam mücadelesi veren yaşlı bir anne ile özel gereksinimli kızı, sabah saatlerinde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdi. Akalan Mahallesi'nde meydana gelen bu trajik olay, tüm mahalleyi ve bölge halkını derin bir üzüntüye boğdu. Hayatları boyunca birbirine destek olan 94 yaşındaki Durkadın Kandemir ve 54 yaşındaki özel birey kızı Bahar Kandemir'den geriye, ortak anılarının yansıdığı birkaç fotoğraf kaldı. Bu elim olay, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte soba ve doğal gaz kullanımında alınması gereken hayati önlemleri bir kez daha acı bir şekilde hatırlattı.

Komşuların İhbarı Üzerine acı gerçek ortaya çıktı

Olayın yaşandığı gün, sabahın erken saatlerinde ısınmak amacıyla yakılan sobadan kaynaklandığı düşünülen sızıntı, anne ve kızı için ölümcül oldu. Öğle saatlerine kadar kendilerinden haber alınamayan Durkadın ve Bahar Kandemir'in durumundan şüphelenen komşuları, endişeyle kapılarını çaldıkları evde korkunç manzarayla karşılaştı. Kandemir'leri evin içinde yerde hareketsiz yatarken bulan komşular, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın hemen ardından olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak eve girdiklerinde, Durkadın Kandemir ile kızı Bahar Kandemir’in maalesef olay yerinde yaşamlarını yitirdiğini tespit etti. Bu tür sessiz felaketler, özellikle yaşlı ve özel bakıma muhtaç bireylerin yaşadığı evlerde komşuluk ve sosyal yardımlaşmanın ne kadar hayati olduğunu gösteriyor.

Olay yeri incelemesi ve adli süreç başlatıldı

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, ölümlerin kesin nedeninin karbonmonoksit gazı zehirlenmesi olduğu yönünde yoğunlaşan bulgular elde edildi. Ancak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve adli sürecin sağlıklı yürütülebilmesi adına, anne ve kızın cansız bedenleri detaylı otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, sobanın kuruluşu, yakıt türü ve bacanın durumu gibi teknik detayları titizlikle inceleyerek olayın kesin nedenini belirlemeye yönelik soruşturmayı sürdürüyor. Komşular ve yakın çevreden alınan ilk bilgiler, anne Durkadın Kandemir'in ileri yaşına rağmen özel birey olan kızına büyük bir özveriyle baktığını ve hayatlarını tamamen birbirlerine adadıklarını ortaya koydu.

Geride kalan tek hatıra: Birlikte çekilen kareler

Yaşamlarının son anına kadar ayrılmayan anne ve kızın bu trajik sonu, sevenlerini yasa boğdu. Çaresizlik ve yalnızlıkla mücadele eden ikiliden geriye, beraber çektirdikleri sıcak aile fotoğrafları kaldı. Bu kareler, onların hayata birlikte nasıl tutunduklarının hüzünlü birer anıtı oldu. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Durkadın ve Bahar Kandemir'in cenazelerinin Akalan Mahallesi'nde düzenlenecek bir törenle toprağa verileceği öğrenildi.