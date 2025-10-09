Denizli’nin Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesi’nde aynı evde yaşayan anne ve kızı, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Durkadın Kandemir ile kızı Bahar Kandemir, öğle saatlerinde evlerinde geçirdikleri zehirlenme sonucu hayatını kaybetti.

Komşular durumu fark etti

Bir süre kendilerinden haber alamayan komşular, eve gelerek Kandemir anne ve kızı hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri müdahale etti

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Durkadın Kandemir ve kızı Bahar Kandemir’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yerinde önlemler alındı

Evde güvenlik önlemleri alınırken, cenazeler Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek otopsi işlemleri başlatıldı. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.