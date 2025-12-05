Bin 150 rakımlı bölgede 1.300 dekarlık alanda yaklaşık 19 bin kestane ağacı bulunduğu belirtilirken, 2024 yılında toplam 385 ton üretim gerçekleştirildi. Ağaç başına ortalama verimin 30 kilogram civarında olduğu, bu sezon ise geçen yıla kıyasla kısmi bir artış yaşandığı ifade edildi. Üreticiler, alıcıların hasat döneminde doğrudan bölgeye gelerek alım yaptığını aktardı.

Bir aylık dinlendirme tadı ve aromayı güçlendiriyor

Alandız Mahallesi’nin en önemli gelir kaynaklarından biri olan şekercik cinsi kestane, hasadın ardından “kuyu” olarak adlandırılan tepeciklerde bir ay boyunca sulanarak bekletiliyor. Bu işlemle kestanenin tadı, aroması ve şeker oranı belirgin şekilde yükseliyor.

“Emeği çok ama değeri büyük”

Kestane üreticisi Arzu Baş, hasat sürecinin zorluklarını ve ürünün değerini şu sözlerle anlattı: “Ekim ayının ortasında ağaçlardaki ürünü toplamaya başlarız. Silkeleme için işçi buluruz; çubuklarla silkeleyenler ve yerden toplayanlar birlikte çalışır. Topladığımız kestaneleri çuvallara doldurur, motorlarla evlerimize taşırız. Bahçede otlarla örtüp sulama yaparız. Kasım ayının ortasında patoz işlemine geçeriz. Çuvallara doldurunca satışa hazır hâle gelir. Emeği çoktur ama tadı gerçekten çok güzeldir; şekercik cinsidir. Herkesin bu lezzeti tatmasını isteriz. Üreticimize hayırlı pazarlar olsun.”