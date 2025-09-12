Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan trajik olay, bir aileyi yasa boğdu. Akşam saatlerinde koyunlarını otlatıp evine dönmek için yola çıkan 67 yaşındaki Adem Akkalp, dengesini kaybederek yere düştü ve aldığı kafa darbesiyle hayatını kaybetti. Bölge sakinleri tarafından fark edilen acı olay, sağlık ve jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

Trajedi Pamukkale Mahallesi'nde yaşandı

Olay, Pamukkale Mahallesi'nde, gün batımına yakın saatlerde meydana geldi. Yaşamını yitiren Adem Akkalp, gün boyu otlattığı koyunlarıyla birlikte yorgun bir şekilde evine doğru ilerliyordu. Ancak iddiaya göre, engebeli arazide dengesini kaybetmesi sonucu başını sert bir zemine çarptı. Olay anında çevrede kimsenin bulunmaması, müdahale şansını ortadan kaldırdı. Yaşlı adamın cansız bedeni, bir süre sonra yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edildi.

Hızla olay yerine ulaşan ekipler çaresiz kaldı

Görgü tanıklarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine, bölgeye kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları ilk incelemede Adem Akkalp'in yaşamını yitirdiğini teyit etti. Yere düşme sonucu meydana gelen bu talihsiz olay, ne yazık ki tüm müdahaleler için çok geçti. Jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak detaylı bir inceleme başlattı. Ailenin ve yakınlarının üzüntülü bekleyişi, bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından dağıtılan ilk bilgilerle derinleşti.

Cenaze otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi

Adem Akkalp'in cenazesi, olayın kesin nedeninin belirlenmesi ve adli sürecin tamamlanması amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Başlatılan soruşturma ile olayın tüm yönleriyle aydınlatılması hedefleniyor. Yaşlı adamın vefat haberi, Pamukkale Mahallesi sakinlerini derinden üzerken, yaşanan bu trajik kaza, bölgede büyük bir üzüntüye neden oldu. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve gerekli tüm işlemlerin yapıldığını belirtti.