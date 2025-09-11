Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Gülalan ve Hasanbeyler mahalleleri arasındaki Karadere mevkiinde saat 14.50 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Buldan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını gözetleme kulesi fark eder etmez 10 dakika içinde müdahaleye başladı.

Yerleşim Alanlarına Yakın Bölgede Önlem

Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, bölgeye 4 arasöz, 1 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi ve 44 yangın söndürme işçisi sevk etti.

Havadan Müdahale Başladı

Yangın söndürme çalışmalarına havadan 5 yangın helikopteri destek veriyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.