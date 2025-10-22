Denizli akademik camiası ve sağlık sektörü, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı ve TAHUD Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Tamer Edirne’nin ani vefatıyla yasa boğuldu. Prof. Dr. Edirne’nin hayatını kaybetmesine yol açan olay, Pamukkale ilçesindeki Karakurt yolunda meydana geldi. Edirne, idaresindeki araçla seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek trafik kazası geçirdi.

Kalp krizi yoldan çıkardı

Alınan bilgilere göre, plakası henüz belirlenemeyen araçla ilerleyen Prof. Dr. Tamer Edirne, ani bir rahatsızlık geçirerek kalp krizi yaşadı. Kalp krizi nedeniyle bilincini kaybeden Edirne’nin aracı, kontrolsüz bir şekilde yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Prof. Dr. Edirne’ye ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi.

Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Prof. Dr. Tamer Edirne, derhal Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak, hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm yaşam destek ve canlandırma çabalarına rağmen tecrübeli akademisyen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Pamukkale Üniversitesi’nin saygın hocalarından biri olan Prof. Dr. Edirne'nin vefat haberi, üniversite ve Denizli sağlık camiasında derin üzüntüye neden oldu. Prof. Dr. Edirne, hem akademik çalışmaları hem de Aile Hekimliği alanındaki öncü rolüyle tanınıyordu.

Son görev yerine getirildi

Hayatını kaybeden Prof. Dr. Tamer Edirne için otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün cenaze töreni düzenlendi. Merhumun cenazesi, öğle namazını müteakip Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Prof. Dr. Edirne’nin naaşı, sevenlerinin ve meslektaşlarının yoğun katılımıyla Servergazi Mezarlığı’na defnedildi. Yaşanan bu olay, trafik güvenliği açısından araç kullanırken sağlık durumunun önemini bir kez daha gündeme getirirken, Prof. Dr. Edirne’nin bilimsel mirası ve katkıları saygıyla anılmaya devam edecektir. Kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.