Denizli'nin Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nde geçtiğimiz günlerde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 78 personelin durumuyla ilgili yürütülen soruşturmada beklenmedik bir sonuç ortaya çıktı. Hastane personelinin iki gün üst üste yediği toplu öğle yemeklerinden alınan numunelerin analizinde, herhangi bir olumsuzluğa ya da Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı bir duruma rastlanmadığı bildirildi. Bu durum, personelin toplu olarak yaşadığı mide ve bağırsak şikayetlerinin kaynağının hala belirlenememiş olması nedeniyle gizemini koruyor.

78 personel aynı şikayetlerle acil servise başvurdu

Olay, hastanede görev yapan personelin 22 ve 23 Eylül tarihlerinde tüketilen öğle yemeği menülerinin ardından başladı. Toplam 78 hastane personeli, kısa aralıklarla bulantı, kusma ve ishal gibi şikayetlerle acil servise başvurdu. Hastanenin kendi çalışanları olan bu kişiler, yapılan ilk müdahalelerin ardından ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Personelin toplu halde rahatsızlanması, vakit kaybetmeksizin gıda zehirlenmesi şüphesiyle soruşturma başlatılmasını gerektirdi. Vakaların ciddiyeti ve aynı kurumda yaşanması, olayın hızla adli makamlara intikal etmesine neden oldu.

Başsavcılık talimatıyla geniş kapsamlı gıda incelemesi

Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan toplu rahatsızlık üzerine derhal inceleme başlattı. Hastanede toplam 330 kişiye sunulan yemek menülerinden, olası zehirlenmeye yol açabilecek etkenlerin tespiti amacıyla numuneler alındı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, titiz bir çalışmayla hem 22 Eylül menüsünde bulunan ızgara köfte, kuru börülce salatası, mercimek çorbası ve keşkül gibi ürünlerden, hem de 23 Eylül menüsünde yer alan mantarlı tavuk sote, şehriyeli pirinç pilavı ve haydari gibi yemeklerden örnekler topladı. Alınan tüm bu numuneler, kesin mikrobiyolojik analizler için Denizli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi.

Analiz sonucu şaşırttı: Soruşturma devam ediyor

Denizli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde yapılan detaylı mikrobiyolojik analizlerin sonucunda, incelenen tüm yemek örneklerinin Türk Gıda Kodeksi'ne tamamen uygun olduğu tespit edildi. Bu sonuç, başlangıçta güçlü bir ihtimal olan toplu gıda zehirlenmesi şüphesini zayıflattı. Tüketilen yemeklerde herhangi bir olumsuzluğun veya bozulmanın tespit edilememesi üzerine, personelin rahatsızlanmasına asıl sebep olan maddenin ne olduğunun belirlenmesi için incelemelerin farklı bir yönde ve daha detaylı bir şekilde sürdüğü bildirildi. Başsavcılık, olayın gizemini çözmek ve personelin sağlığını tehdit eden kaynağı bulmak adına soruşturmanın kapsamını genişletme kararı aldı. Hastane yönetiminin de yemekhane ve mutfak süreçlerini yeniden gözden geçirdiği öğrenildi.