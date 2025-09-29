Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu ulaşımda konfor ve güvenliği artırmak amacıyla filosuna kattığı 30 yeni otobüsün ilk partisini teslim aldı. 18 metre uzunluğundaki modern araçlarla birlikte kentteki belediye otobüsü sayısı 322’ye ulaştı.

İlk partide 9 otobüs hizmete girdi

Delikliçınar Meydanı’nda sergilenen yeni otobüsleri inceleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 18 metrelik araçların kente önemli katkı sağlayacağını belirtti. İlk etapta teslim edilen 9 otobüsün ulaşıma dahil edilmesiyle belediye filosunun 322 araca çıktığını aktaran Çavuşoğlu, “Toplu ulaşımı geliştirme çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

2025’te 68 yeni otobüs

Başkan Çavuşoğlu, 2025 yılı içinde toplam 68 yeni otobüsün hizmete alınacağını belirterek şunları söyledi: “Bugün aldığımız otobüslerin ilk partisi Denizlimize ulaştı. Bu yılın başında 38 yeni aracı hizmete sunmuştuk, şimdi de 30 otobüsü filomuza dahil ediyoruz. Böylece 2025 yılı içinde toplamda 68 otobüsü halkımızın hizmetine kazandırmış olduk. Yılbaşından sonra da alımlara devam edeceğiz.”

“Konforlu ve çevre dostu ulaşım”

Vatandaşların modern ve çevreye duyarlı toplu ulaşımdan yararlanmasının en doğal hakları olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Sabır gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu yeni otobüslerle birlikte daha sağlıklı, hızlı ve seri ulaşım hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz” dedi. Yeni araçların üç parti halinde teslim edileceğini ifade eden Çavuşoğlu, ekim ve kasım aylarında kalan araçların kente getirileceğini sözlerine ekledi.