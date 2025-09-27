Denizli’nin Tavas ilçesi, hafta sonunda unutulmaz bir düğüne ev sahipliği yaptı. Tavaslı mali müşavir Gökhan Ünmek, Taylandlı Apinya Bubpapaow ile dünya evine girdi. Renkli görüntülere sahne olan düğün, hem kültürel çeşitliliği hem de geleneksel detaylarıyla dikkat çekti.

Nikah öncesi müslüman oldu

Apinya Bubpapaow, evlilik öncesinde İslamiyet’i seçerek Müslüman oldu. Pamukkale İlçe Müftülüğü’nde Müftü Muhammet Çörekçi’nin huzurunda şehadet getirerek ihtida eden genç kadın, yeni ismi olarak “Aylin”i aldı. Bu anlamlı karar, düğüne katılan davetliler tarafından da ilgiyle karşılandı.

Horasanlı Mahallesi’nde geleneksel köy düğünü

Horasanlı Mahallesi’nde gerçekleştirilen düğün, yöresel geleneklerin yaşatıldığı bir atmosferde yapıldı. Köy düğünlerinin vazgeçilmez ritüellerinden biri olan “urgan geleneği” bu düğünde de sahnelendi. Davetliler, damada gelin arabasını urganla çektirerek renkli anlara imza attı.

Mahalle sakinlerinden yoğun ilgi

Genç çiftin mutluluğu yüzlerinden okunurken, Horasanlı Mahallesi sakinleri de bu özel günde çiftin yanında yer aldı. Düğün alanı, misafirlerin neşesiyle doldu ve herkes çiftin mutluluğunu paylaştı.

Yöresel ikramlar ve eğlence geceye damga vurdu

Düğün, yöresel oyunlar ve geleneksel ikramlarla geç saatlere kadar sürdü. Katılımcılar hem eğlenceli anlar yaşadı hem de iki farklı kültürün birlikteliğine tanıklık etti.