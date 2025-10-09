Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Akköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası, büyük bir faciayı kıl payı önledi. Denizli Caddesi üzerinde ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu hızla savrularak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araç adeta kağıt gibi ezildi ve kullanılamaz hale geldi. Kazanın yaşandığı bölge, vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede güvenlik ve sağlık ekiplerinin akınına uğradı.

Direksiyon hakimiyeti kaybı, can pazarına neden oldu

Kaza, edinilen bilgilere göre Soner C. isimli sürücünün yönetimindeki Fiat Tofaş marka otomobilin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan beton elektrik direğine büyük bir kuvvetle çarptı. Çarpmanın etkisi o kadar şiddetliydi ki, otomobilin ön kısmı tamamen parçalanarak hurdaya döndü. Otomobilin aldığı darbe sonucu demir yığınını andıran bir görüntü oluştu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çarpışmanın dehşetini gözler önüne sererken, ilk olarak araç içinde sıkışan sürücü Soner C.'ye ulaşmaya çalıştı.

İtfaiyenin kurtarma operasyonu ve sürücünün durumu

İtfaiye ekipleri, kaza sonrası metal yığınına dönen araçta sıkışan Soner C.'yi çıkarmak için titiz bir çalışma başlattı. Özel kesme ve ayırma cihazları kullanılarak gerçekleştirilen operasyon sonucunda sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kurtarılan yaralı sürücü, olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra ağır yaralı sürücüyü hızla ambulansla çevredeki en yakın hastaneye sevk etti. Yapılan ilk belirlemelere göre, çarpışmanın şiddetine rağmen şans eseri sürücü Soner C.'nin hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumu yakından takip edilirken, polis ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek üzere geniş çaplı soruşturma başlattı. Bu tür kazaların önlenmesi adına, özellikle hız limitlerine uyulması ve dikkatin yoldan ayrılmaması gerektiği bir kez daha gözler önüne serildi.