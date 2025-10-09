Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Ahmet Sünger, dün sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi, uzun süre kendisinden haber alamayınca durumu yetkililere bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp şahsın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından kapsamlı arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler, Sünger’in en son görüldüğü bölgelerde ve çevre sokaklarda araştırmalarını sürdürüyor.

Önceki kayıp olayı ortaya çıktı

Belediyeden emekli olduğu öğrenilen Ahmet Sünger’in, 2018 yılının Aralık ayında da benzer şekilde kaybolduğu belirlendi. O dönemde Akkonak Mahallesi’nde ikamet eden Sünger, üç gün sonra Karaman Mahallesi’nde baygın halde bulundu.

Geçici hafıza kaybı ve yorgunluk etkisi

Sünger’in o dönemde geçici hafıza kaybı yaşadığı, sokaklarda dolaşırken yorgun düştüğü belirtilmişti. Yetkililer, güncel kayıp vakasında da benzer bir durum olabileceğini değerlendirerek arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.